В общежитии Чебоксар произошел пожар, погибли дети

Одна из комнат общежития на улице Гайдара в Чебоксарах загорелась этим утром. Дым заметили соседи по первому этажу. Жильцы бросились тушить пламя своими силами, а потом вызвали полицию.



В горящей, полной дыма комнате обнаружены двое пятилетних детей, двоюродные брат и сестра. Стражи порядка смогли вынести из огня малышей и попытались привести их в чувства, но не смогли. По предварительной версии, огонь вспыхнул от электроплитки, которую забыли выключить, передает РИА Новости.



