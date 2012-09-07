В Оренбургской области при подрыве снарядов пострадали двое солдат

В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области в пятницу сообщили, что на полигоне у поселка Донгуз Оренбургской области, где проводятся работы по уничтожению боеприпасов, произошел подрыв снарядов,в результате пострадали двое военнослужащих срочной службы.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 4 сентября и не связан с процессом утилизации боеприпасов: солдаты-срочники подорвались при прокладке траншеи, где на небольшой глубине находилась цинковая коробка с патронами.

Пресс-секретарь губернатора Игорь Дмитрачков уточнил, что срочники были экипированы, при этом один солдат получил легкие ранения, второй контужен, их жизни ничто не угрожает.