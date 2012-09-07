Движение на Кутузовском встало из-за крупного ДТП

В пятницу в правоохранительных органах Москвы сообщили, что из-за дорожно-транспортного происшествия с участием шести автомобилей, движение по Кутузовскому проспекту в сторону МКАД полностью перекрыто.

По словам сотрудника правоохранительных органов, "в пятницу днем на Кутузовском проспекте в районе дома № 26 столкнулись шесть легковых машин", два человека пострадали - они получили травмы.

ДТП произошло из-за автомобиля Mercedes, который следовал в центр города и у которого, по предварительным данным, лопнуло колесо, вследствие чего его развернуло на встречную полосу и он столкнулся, как минимум, с тремя машинами. В результате столкновения автомобилей, движение в сторону области практически заблокировано.

Сегодня также затруднено движение от улицы Воздвиженка до пересечения Кутузовского проспекта с Третьим транспортным кольцом.