Cын Дарьи Донцовой после стрельбы в Москве объявлен в Федеральный розыск

Сын писательницы Дарьи Донцовой Аркадий Васильев объявлен в федеральный розыск. Молодой человек устроил пьяный дебош со стрельбой еще 26 ноября 2011 года. Инцидент произошел на парковке возле одного из кафе в Москве.

По данным полиции, около двух часов ночи женщина никак не могла выехать с парковки. Из стоявшего сзади нее автомобиля вышел нетрезвый молодой человек и стал нецензурно выражаться, громко ругаться, а затем взял жезл и начал копировать действия регулировщика. Пресс-служба столичного главка МВД подтвердила, что сына известного автора романов Дарьи Донцовой устроившего стрельбу, ищут по всей России, сообщает РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", предполагающей до семи лет заключения.