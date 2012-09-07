Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае, есть жертвы и пострадавшие

В Китае в пятницу произошло землетрясение магнитудой 5,7. По последним данным, в результате землетрясения погибли 24 человека, пострадали 150 человек. Ранее китайским СМИ сообщили о 20 жертвах.

Согласно уточненным данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в одном километре к юго-востоку от населенного пункта Цзяокуй (Jiaokui) в провинции Юньнань, сообщает РИА Новости.

Его очаг располагался на глубине восемь километров. После этого землетрясения последовала серия повторных подземных толчков, магнитуда самого сильного из которых составляла 5,6. Стихия также затронула населенные пункты в соседней провинции Гуйчжоу.

Очевидцы сообщают в интернет-блогах, что в момент землетрясения люди в панике выбегали из офисных зданий.

В обеих провинциях были повреждены или разрушены порядка 20 тысяч домов.