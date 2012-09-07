Пьяная девушка без прав устроила ДТП на микроавтобусе Toyota, пострадали дети

На Алтае пьяная девушка за рулем микроавтобуса Toyota в четверг вечером устроила ДТП. В двух километрах от села Карасук Майминского района автоледи, не имеющая прав, потеряла управление и автомобиль съехал в кювет.

Девушка везла в микроавтобусе пятерых детей в возрасте от двух до 13 лет. В результате ДТП четверо детей пострадали. На место аварии вызывали бригаду "скорой помощи". Инспекторы ГИБДД достали детей из разбитой иномарки. И пострадавшие были госпитализированы.

В ходе разбирательства выяснилось, что девушка, находившаяся за рулем микроавтобуса, не только не имела прав на управление машиной, но и была пьяна.