В Волгодонске произошел пожар на строящемся блоке АЭС

В Ростовской области в ночь на пятницу произошел пожар на одном из строящихся блоков атомной электростанции в Волгодонске. Площадь возгорания составила, по разным данным, от 200 до 350 кв. м.

По данным МЧС, три часа с огнем боролись 42 человека и 13 единиц техники, в том числе подъемный кран.

В 03:36 мск удалось ликвидировать открытое горение, возгорание было полностью ликвидировано в 04:12 мск.

Жертв и пострадавших нет. Атомная электростанция работает в штатном режиме.

Атомная станция располагается на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. В настоящий момент эксплуатируются два энергоблока станции, параллельно ведется строительство третьего и четвертого энергоблоков. Запуск объектов намечен на 2014 г. и 2017 г. соответственно.