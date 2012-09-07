Дело возбуждено по факту катастрофы МиГ-29 под Читой

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту катастрофы самолета МиГ-29 ВВС РФ под Читой. Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Истребитель потерпел крушениев четверг в районе населенного пункта Домна. В результате авиакатастрофы погиб пилот, подполковник Альберт Хаджияров.

Тело пилота обнаружили сотрудники поисково-спасательной службы. На борту упавшего самолета не было боекомплекта. Жертв и разрушений на земле также нет. Министр обороны России Анатолий Сердюков приостановил полеты истребителей МиГ-29 до выяснения причин катастрофы под Читой.

"АН" сообщали, по предварительным данным, боевой самолет на взлете врезался в сопку в нескольких километрах от аэродрома.