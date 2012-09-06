Число погибших при крушении судна у турецкого берега возросло до 50

Турецкая полиция уже арестовала предполагаемых устроителей плавания более сотни нелегальных мигрантов на 15-местном судёнышке, затонувшем в черверг в 50 метрах от причала Измира, и провела первые допросы.

Число погибших в результате крушения судна в Эгейском море, возросло до 60. "АН" писали, что ранее поступили сведения о 58 погиших, среди которых - 31 ребёнок.

Среди спасённых 45 человек - женщина и двое детей, передаёт Euronews. Кроме того, ак сообщалось ране, жив капитан и его помощник.