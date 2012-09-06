31 ребёнок погиб при крушении судна у берегов Турции

На западе Турции в 50 метрах от Измира погибли 31 ребёнок и 27 взрослых в результате крушения в четверг судна с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил глава управы прибрежного уезда Мендерес Тахсин Куртоглу.

"АН" писали, что по поступившим ранее сведениям, в результате крушения рыболовецкого судна, перевозившего 102 нелегала, и направлявшегося из Турции в Великобританию, погибли не менее 39 человек.

Теперь отмечается, что жертвами стали 58 человек. По словам Тахсина Куртоглу, большинство мигрантов были жителями Палестины, передают Вести. На борту также были граждане Сирии и Ирака. Значительная часть погибших находилась в трюме.

45 человек, в том числе капитана и его помощника, удалось спасти. Есть ли пропашие без вести не сообщается.

В организации рейса подозреваются двое граждан Турции, арендовавшие судно у местных рыбаков. Капитан и его помощник арестованы и дают показания. Как отмечается, судно пошло ко дну, отойдя "лишь на 50 метров от турецкого берега". По имеющимся данным, корабль наскочил на рифы.