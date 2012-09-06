Под Читой разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб

В четверг в краевых правоохранительных органах сообщили, что в Читинской области разбился истребитель МиГ-29 ВВС России. Погиб опытнейший пилот - Альберт Хаджияров, кавалер ордена Мужества.

По данным правоохранительных органов, самолет разбился в районе поселка Домна, в 27 километрах западнее Читы. Катастрофа произошла в 17:20 по московскому времени. В районе ЧП в это время было около полуночи. По предварительным данным, боевой самолет на взлете врезался в сопку в нескольких километрах от аэродрома.

В Минобороны факт катастрофы военного самолета подтвердили.

Начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что "на место ЧП вылетела комиссия Минобороны для расследования обстоятельств. До установления причин произошедшего решением министра обороны приостановлены полеты данного типа самолетов".