За гибель мужчины после падения в шахту лифта, коммунальщики ответят по УК

В Ставрополе наануне, по результатам прокурорской проверки факта гибели в июне мужчины после падения в шахту лифта, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей.

Ставропольчанин упал в шахту лифта из кабины многоквартирного жилого дома по ул. Тухачевского, 9, который обслужвается ООО "СУ Ставропольлифт".

"Установлено, что в нарушение требований "Типовой инструкции лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта" РД 10-360-00, утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000 № 26 электромеханик ООО "СУ Ставропольлифт" 03.07.2012 самостоятельно (без второго лифтера), не убедившись в безопасности, не опустив кабину лифта ниже уровня посадочной площадки, эвакуировала пассажира из кабины лифта, что повлекло его падение в шахту лифта, в результате чего от полученных телесных повреждений он скончался", сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры РФ по Ставропольскому краю.

Зампрокурора Промышленного района г. Ставрополя внёс представление директору "Ставропольлифта" об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 3 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.

"Кроме того, материал прокурорской проверки (по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей) в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен в следственный отдел по Промышленному району г. Ставрополя Следственного управления Следственного комитета по СК, для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. По результатам проверки в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ 01.09.2012 в отношении электромеханика ООО "СУ Ставропольлифт" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края.