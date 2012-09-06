В четвег днем в правоохранительных органах столицы сообщили, что в центре Москвы эвакуирован популярный клуб "Солянка". Сообщение о том, что в здании заложена бомба поступил администрации клуба от неизвестного. Все люди из здания эвакуированы.

Сотрудник правоохранительных органов сказал: "Люди эвакуированы из развлекательного заведения по адресу: улица Солянка, дом 11/6. Ожидается приезд кинологов с собаками", - цитирует его РИА Новости.