В ДТП под Саратовом погибли пять человек

В Саратовской ДТП в Петровском районе в результате ДТП на 26 километре автодороги Петровск - Пенза у села Ножкино погибли пять человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает свидетелей крупной аварии. Граждан, которые стали свидетелями данного ДТП, просят обратиться в специализированный следственный отдел по ДТП ГСУ ГУМВД России по Саратовской области, расположенный в Саратове, по телефону: (8452) 23-25-30.

По данным полиции, накануне в 18.30 мск на дороге произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ-21102" и Fiat . После удара Fiat загорелся. В результате ДТП в иномарке погибли трое жителей Саратовской области, в "ВАЗ-21102" - двое жителей Пензенской области, 22-летний водитель и владелец "десятки" доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Петровской центральной районной больницы.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до семи лет лишения свободы.

В настоящее время проводится расследование аварии, устанавливается причина и виновник.