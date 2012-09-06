Известный шаман Аржан Кезереков попал в ДТП и скончался от травмы

Известный алтайский шаман Аржан Кезереков скончался в Новокузнецке. Алтайскому сказителю, музыканту и целителю было всего 34 года. Аржана Кезерекова похоронят 7 сентября в селе Курота Онгудайского района Республики Алтай.

Друга погибшего, певец Болота Байрышев рассказал, что причиной смерти Аржана стала травма, полученная им в ДТП. Несколько дней назад на автодороге между Новокузнецком и Таштаголом водитель автомобиля и его пассажир — Аржан Кезереков - попали в аварию и получили травмы. Они показались несерьезными, в больницу даже никто не обратился, пишут СМИ Кузбасса.

Аржан Кезереков был лауреатом международных конкурсов и фестивалей, а также практикующим в Горном Алтае шаманом.