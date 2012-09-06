В ректора СПбГУСЭ стрелял человек в форме МЧС

В ректора СПбГУСЭ Александра Викторова стрелял человек в форме МЧС. Преступник расстрелял Виктора около его около дома во Всеволожске на глазах жены.

По словам супруги ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Елены Викторовой, во время нападения злоумышленник был одет в синий вязаный свитер с логотипом «МЧС» и камуфляжные штаны.

Елена Викторова - проректор Петербургского университета международного сотрудничества - получила ранение. Она озвучила приметы нападавшего — на вид ему примерно 30 - 32 года, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, европейский тип внешности. Викторова получила огнестрельное ранение правого бедра и была госпитализирована. Проводится расследование.

"АН" сообщали, что на месте происшествия были изъяты четыре гильзы и пуля калибра 9 миллиметров.