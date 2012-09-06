В Чечне в Грозном в День Республики прогремел взрыв

В Грозном утром в четверг, 6 сентября, в четверг произошел взрыв недалеко от жилого дома на автомобильной парковке в микрорайоне Ипподромный. В результате взрыва погиб сотрудник полиции.

Взрыв на парковке, находящейся на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Чукотской в Ленинском районе Грозного произошел около 08.45 мск, в момент, когда полицейский открывал дверь своего атомобиля Toyota Corolla. По пути в городскую клиническую больницу Грозного капитан полиции - инспектор управления вневедомственной охраны МВД по Чечне скончался.

В результате взрыва также пострадали несколько человек.

6 сентября жители Чеченской Республики отмечают День гражданского согласия и единения. Десять лет назад первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров своим указом объявил 6 сентября Днем Республики.