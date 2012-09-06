В Самарской области проводится проверка по факту взрыва бытового газа

Накануне произошел взрыв бытового газа в квартире, расположенной на первом этаже 2-этажного жилого дома по улице Школьной сельского поселения Садгород Кинель-Черкасского района Самарской области.

В результате взрыва произошло частичное разрушение стены, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки произошло накопление бытового газа, с последующим взрывом и обрушением стены кухни указанной квартиры, получила термические ожоги лица 22-летняя местная жительница, проживающая в соседней квартире, которой оказана медицинская помощь.