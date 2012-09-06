Убийца ректора СПбГУСЭ ранил его жену

Жена ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова, убитого накануне во Всеволожске, во время нападения была ранена. С огнестрельным ранением правого бедра женщина была госпитализирована.

Следствием установлено, что супруга ректора стала свидетелем преступления, сообщает РИА Новости. Следователи уточняют, что ректор СПбГУСЭ Александр Викторов был убит, когда зашел на территорию собственного дома в Ягодном переулке во Всеволожске , в среду, около 19.00 мск. 61-летний Викторов вместе с супругой возвращались домой.

Практически сразу неизвестный мужчина начал по ним стрелять из огнестрельного оружия. Ректор вуза скончался на месте.

По предварительным данным следствия, одной из версий покушения на ректора является его профессиональная деятельность.

"АН" сообщали, что на месте происшествия были изъяты четыре гильзы и пуля калибра 9 миллиметров.

Следователи возбудили дело об убийстве.