После встречи с таможенниками в Симферополе москвичка обеднела на 20 монет

У пассажирки авиарейса «Симферополь-Москва» специалисты крымской таможни конфисковали двадцать монет, которые она перевозила в дорожной сумке.

При этом пассажирка самостоятельно выбрала канал упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор» и была предупреждена об ответственности за незаконное перемещение товаров и предметов через таможенную границу Украины.

Сотрудники таможенного поста «Симферополь-аэропорт» обнаружили три монеты из белого металла и семнадцать монет из темного металла, датируемые 1757-1924 годами. Найденные монеты, скорее всего, представят историческую и культурную ценность.

По результатам установленного правонарушения сотрудниками таможенного поста «Симферополь-аэропорт» Крымской таможни составлен админпротокол, сообщает «АН Крым».

Судьбу задержанных вещей после соответствующей культурологической экспертизы решит суд.