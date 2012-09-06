Lufthansa отменила 1200 рейсов, в том числе в Петербург

Две трети рейсов германской авиакомпании Lufthansa отменены в пятницу, 7 сентября в связи с забастовкой бортпроводников. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил представитель авиакомпании.



Заблаговременное сообщение об отмене 1200 из 1800 рейсов авиакомпания сделала, чтобы предупредить пассажиров, которые могут справиться о своем рейсе на ее сайте.



Акция бортпроводников отразится на пассажирах, направляющихся из Германии в Россию и из России в Германию, так как отменены рейсы в Москву из Мюнхена, Дюссельдорфа и Гамбурга и обратно, а также в Петербург из Мюнхена и Дюссельдорфа и обратно.



Напомним, что две предшествовавшие забастовки бортпроводников Lufthansa продолжались по восемь часов и касались только отдельных аэропортов. Но даже они практически парализовали авиасообщение Германии.

Ранее сегодня сообщалось об отмене лишь 560 рейсов.