В Москве в результате пожара в доме на 2-ой Парковой погиб один человек

В Москве в результате пожара в двухкомнатной квартире на 7 этаже жилого дома по адресу: 2-ая Парковая улица, дом №9 в среду вечером погиб один человек.

По данным МЧС, 5 сентября в 22 часа 12 минут на пульт оперативного дежурного службы «01» поступило сообщение о пожаре на 7-ом этаже 9-ти этажного жилого дома. Приехавшие на место происшествия пожарные обнаружили в 2-х комнатной сильно захламленной квартире горение личных вещей и мебели. Площадь возгоарния составляла 10 кв. метров.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара в горевшей квартире был обнаружен погибший личность, пол и возраст которого устанавливаются. С вышерасположенных этажей эвакуированы 12 человек. В 23 часа 01 минуту пожар был ликвидирован.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются дознавателями Главного управления МЧС России по г. Москве.