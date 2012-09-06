Полицейские Владивостока в четверг нашли восьмилетнюю девочку

Девочку, которая в среду ушла из дома во Владивостоке и не вернулась, нашли сотрудники полиции и вернули ребенка родителям, девочка, по данным полиции, находилась у родственников.

В среду во Владивостоке было распространено сообщение, что Аня Миндро 2003 года рождения ушла из дома 145 по улице Калинина в сторону остановки "Детский парк" около 14.30 среды, розыск был организован немедленно.