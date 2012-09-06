СКР: Дело возбуждено по факту убийства ректора СПбГУСЭ Александра Викторова

Уголовное дело возбудили следователи по факту убийства в Ленобласти ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Александра Викторова. Следователи возбудили дело об убийстве.

Эта статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"АН" сообщали, что в городе Всеволожске Ленинградской области в среду вечером убит ректор университета сервиса и экономики Александр Викторов. 61-летний Викторов скончался от огнестрельных ранений сразу на месте преступления около дома № 6 по Ягодному переулку.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Ход расследования взят на особый контроль руководителем следственного управления, сообщает РИА Новости.

Александр Дмитриевич Викторов родился 27 июня 1951 года в городе Юрьевец Ивановской области. Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности "Радиооборудование кораблей".

С 1974 по 1998 годы был ассистентом, доцентом, профессором, заведующим кафедрой, проректором по научной работе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.

В 2001-2008 годах занимал пост председателя комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга.

Руководил программами "Трансферные технологии, комплексы и оборудование", "Радиоэлектронные системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций" Министерства образования Российской Федерации, а также созданием Технологического парка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.

Викторов - доктор экономических наук, профессор; автор 136 научных и научно-методических работ. Удостоен многочисленных правительственных наград; лауреат премий правительства Российской Федерации в области образования 2003 и 2008 годов.