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В Томской области обнаружен крупный очаг заражения хромом
5 сентября 2012, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Россельхознадзора выявили превышение содержания хрома в землях сельхозназначения в непосредственной близости от сел Каргасок и Павлово Томской области, чрезвычайно опасную категорию загрязнения.
Об этом сообщил начальник отдела земельного контроля регионального управления ведомства Алексей Макаров.
При этом превышение уровня ПДК выявлено нешуточное: по содержанию хрома в 1,8-4,5 раза. Это чрезвычайно опасная категория загрязнения.
По данным Макарова, пробы отбирали на пяти участках, на которых располагаются несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. "Площадь каждого из пяти участков составляет порядка 100 квадратных метров, однако мы полагаем, что площадь загрязнения значительно больше", — отметил он, сообщают vesti.ru.
Администрации села Каргасок предстоит ликвидировать свалки, исключить загрязненные участки из списка земель сельхозназначения, а также контролировать содержание вредных веществ в почве. Не исключено, что либо администрация, либо глава села заплатят штраф. Для юридических лиц он составляет до 40 тысяч рублей за одну свалку, для физических — до 3 тысяч рублей.
В свою очередь госинспектор Томского управления Россельхознадзора Сергей Макурин пояснил, что экологам еще только предстоит выяснить источник загрязнения. "Не факт, что хром попал в почву из свалок. Источником загрязнения мог стать выброс с какого-либо производства. Кроме того, хром выделяют некоторые растения при сильных лесных пожарах", — уточнил он.
Если причиной появления в почве хрома стали свалки, и если их немедленно устранить, то вредные вещества исчезнут из почвы в течение года, однако при этом необходим постоянный контроль источников воды, так как "хром может уйти в воду".
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