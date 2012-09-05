В Москве произошло два ДТП, в обоих случаях погибли люди

В среду в Москве произошло два ДТП - на Ясеневской улице и на Коломенской улице, оба со смертельными исходами. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах столицы.

По словам сотрудника правоохранительных органов, в результате ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля на юге Москвы погиб пешеход. Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла произошло у дома № 30 по Ясеневской улице. В ходе столкновения машина и мотоцикл задели 65-летнего мужчину, который получил серьезную травму и скончался на месте.

Второе ДТП произошло на Коломенской улице у дома № 15 - столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии один человек погиб и один тяжело пострадал. В настоящее время спасатели извлекают тело погибшего, которое зажато в одном из разбитых автомобилей, а пострадавший будет отправлен в одну из городских больниц.