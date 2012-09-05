В США арестован известный тренер по фигурному катанию Генрих Сретенский

В США в штате Мэриленд арестован тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, Генрих Сретенский. 50-летний россиянин находится в местной тюрьме.

В среду его должны перевести в штат Нью-Йорк. Представитель полиции штата Мэриленд уточнил, что арест Сретенского был произведен по запросу полиции штата Нью-Йорк.

Правоохранительные органы о причинах ареста подробностей не говорят. По данным американских СМИ, Генриха Сретенского обвиняют в причастности к инциденту, произошедшему в 2011 году в городе Лейк-Плэсид штата Нью-Йорк. Напомним, Лейк Плэсид — столице американского фигурного катания.

Генрих Сретенский — советский фигурист, выступавший в танцах на льду. Он многократный призер чемпионатов Европы и СССР, мастер спорта СССР международного класса. Пик его карьеры пришелся на 80-е годы. В настоящее время — хореограф и тренер по фигурному катанию, живет и работает в США.