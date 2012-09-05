В Ингушетии выясняют число погибших в результате нападения на военную колонну

В Ингушетии в среду боевики напали на колонну военнослужащих в окрестностях селения Датых Сунженского района.

В правоохранительных органах республики сообщили, что сначала сперва на пути движения колонны сработало самодельное взрывное устройство. После этого из лесного массива был открыт огонь из огнестрельного оружия.

В результате нападения на военных есть погибшие и пострадавшие. Точное число жертв обстрела и раненых выясняется.