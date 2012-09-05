В Ингушетии выясняют число погибших в результате нападения на военную колонну
5 сентября 2012, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Ингушетии в среду боевики напали на колонну военнослужащих в окрестностях селения Датых Сунженского района.
В правоохранительных органах республики сообщили, что сначала сперва на пути движения колонны сработало самодельное взрывное устройство. После этого из лесного массива был открыт огонь из огнестрельного оружия.
В результате нападения на военных есть погибшие и пострадавшие. Точное число жертв обстрела и раненых выясняется.