19-летний учащийся училища признался в убийстве 12-летней девочки в Чите

В Чите подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы Насти Бубуркевич сознался в содеянном преступлении и показал, как все было. Подозреваемый является учащимся профессионального училища города Читы 1993 года рождения, житель поселка Камвольно-суконного комбината.

Он скрывался в одной из городских квартир. Утром в среду сотрудники ОМОН и уголовного розыска произвели его силовое задержание. Для выявления подозреваемого было задействовано более 70 полицейских. Сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних проверили свыше 300 домов, квартир, подвалов, чердаков и заброшенных строений в районе совершения преступления.

Совместно с сотрудниками УФСИН отрабатывались лица, освободившиеся из мест лишения свободы, которые отбывали наказание за насильственные и сексуальные преступления. Проводилась работа со знакомыми девочки, в том числе в социальных сетях. В момент задержания в квартире подозреваемого в убийстве школьницы проведен обыск, в ходе которого следователями изъяты предметы одежды подозреваемого. По изъятым вещам назначено производство судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств.

Настя Бубуркевич в девять часов вечера в понедельник ушла погулять из дома №77 по улице Кирова и не вернулась. Родители сначала сами искали дочь, а затем позвонили в полицию. Ее нашли мертвой во вторник в микрорайоне Сосновый бор в районе школы №16.