В Нижегородской области в крупное ДТП попал генерал внутренних войск

В Нижегородской области ночью произошло ДТП на 36-м километре автодороги "Нижний Новгород - Саранск", в котором погиб один человек и пострадал генерал-майор внутренних войск, командир воинской части 3274 (город Саров) Наиль Мингалеев.

По данным региональной ГИБДД, около часа ночи во вторник на 36-м километре автодороги "Нижний Новгород - Саранск" водитель автомобиля Chery не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Ford Mondeo. В результате ДТП водитель Chery погиб, а два пассажира Ford получили травмы. У генерала Наиля Мингалеева перелом руки, сообщает РИА Новости.

Расследовать аварию будут гражданские органы следствия, поскольку, по предварительной информации, виновник аварии - не военнослужащий.