В Ставрополе возбуждено уголовное дело о похищении младенца из больницы

Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

«АН» сегодня сообщали, что в Ставрополе в детскую клиническую больницу имени Филипского пришел мужчина, назвался Вартаном и забрал 11-летнюю девочку, представившись ее дедушкой.

Оперативники довольно быстро обнаружили «дедушку» в кафе «Гуднес». Похититель задержан. Проводится расследование.