В Москве из-за ДТП на Арбате образовалась огромная пробка

Серьезное ДТП произошло в Москве днем в самом центре города, на Арбате столкнулись три автомобиля. Со слов очевидцев, одна из машин - участниц аварии - с номерами столичной мэрии.

В результате ДТП есть пострадавшие. Водители, который сейчас стоят на Новом Арбате в пробке рассказали, что пострадал шофер автомобиля чиновника. Сработали подушки безопасности, но он сидит и вытирает кровь с лица. Во втором автомобиле шофера не видно. А на заднем сидении пассажир корчится от боли. По словам сидетелей аварии, чиновник вышел из машины с портфелем направился по своим делам. Третья машина перегородила движение.

Пробка образовалась и на Арбате, и на Кутузовском проспекте.