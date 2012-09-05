В Ленобласти в ДТП с грузовиком и школьным автобусом пострадали 12 человек

По уточненным данным, в результате произошедшего накануне в Ленинградской области столкновения грузовика и школьного автобуса травмированы 10 детей, всего 12 пострадавших. Накануне сообщалось о 6 раненых.

Напомним, накануне в 14:34 мск в Лужском районе Ленинградской области на 156-м км трассы М-20 произошло столкновение грузового автомобиля и школьного автобуса. К ликвидации последствий аварии привлекались 35 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 14 человек и четыре единицы техники.



