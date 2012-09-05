В Петербурге ищут 19-летнего юношу, неделю назад ушедшего из дома

Поиски 19-летнего Александра Зверева, ушедшего из дома неделю назад, безуспешно ведутся уже несколько дней. Как сообщили корреспонденту «БалтИнфо» участники движения «Питер-поиск», 30 августа Александр ушел из дома в Центральном районе Петербурга и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост выше 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, окрашены в черный цвет. Из особых примет - шрамы на ушах от больших так называемых «тоннелей», имеются цветные татуировки: на левом запястье - клевер, на правом предплечье - попугай, родинка на левом колене. По некоторым данным, пропавший юноша мог направляться в сторону Приморска. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра, просят позвонить в полицию по телефону 271-02-02, волонтерам «Питер-поиска» 8(931)340-60-03 либо написать им в почту info@piter-poisk.ru.