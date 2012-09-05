В Москве неизвестные поджогли офисный центр на Садовой-Сухаревской

В центре Москвы на Садовой-Сухаревской улице сегодня ранним утром совершено нападение на офисное здание. Злоумышленники проникли в трехэтажное здание, обстреляли охранника.

Преступники взломали кабинеты, а затем при помощи бензина подожгли деловой центр. Сообщение о пожаре в здании, в котором расположены офисы, сразу поступило в дежурную часть.

Прибывшие спасатели обнаружили охранника с огнестрельным ранением в ногу. Возгорание удалось быстро ликвидировать. В настоящее время на месте происшествия работают оперативники.