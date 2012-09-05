Дело возбуждено по факту ограбления автомобиля Land Cruiser Юрия Антонова

По факту похищения портфеля из автомобиля Land Cruiser Prado артиста Юрия Антонова возбуждено уголовное дело. Ограбление машины известного композитора и исполнителя произошло во вторник рядом с гипертаркетом "Метро" на Киевском шоссе на территории "новой" Москвы.

Ранее Юрий Антонов рассказал, что во вторник злоумышленники похитили из его автомобиля портфель с деньгами и документами. Позднее, по словам Антонова, портфель нашелся, сообщает РИА Новости.

"АН" сообщали, что сам Антонов находился около машины, но помешать злоумышленникам не успел.

По данным следствия, уголовное дело по факту происшествия возбудили по части третьей статьи "кража". Ведется поиск преступников.

Уголовный кодекс предусматривает за кражу в крупном размере наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.