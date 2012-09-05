У российских паралимпийцев остался неприятный осадок после обстрела автобуса

Старший тренер российской паралимпийской волейбольной сборной Виктор Дьяков во вторник сообщил о том, что на подъезде к спорткомплексу "Эксель", где должен был начаться матч Россия — Марокко, был проведен одиночный выстрел по окну автобуса.

В стекле автобуса, в котором находились российский спортсмены, образовалось отверстие. Тренер отметил, что участники Паралимпиады "отнеслись к инциденту спокойно, но неприятный осадок остался".

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин сразу заявил, что британские власти обязаны разобраться с этим происшествием. По словам Лукина, инцидент с выстрелом по автобусу российской паралимпийской сборной по волейболу уже расследован британской полицией.

"Английская сторона приносит глубокие извинения, и они приложат все усилия, чтобы безопасность российской делегации была обеспечена до конца Игр с надлежащей эффективностью", — сказал Лукин.

Но по мнению британских полицейских, по стеклу автобуса был произведен не выстрел, а удар камнем.

Напомним, после шестого дня Паралимпиады -2012 у России 23 золотые медали, и сборная сейчас занимает третье место в общекомандном зачете.