На Алтае пьяный полицейский сбил 7-летнюю школьницу

На Алтае во вторник в селе Родино водитель автомобиля - пьяный полицейский - сбил на дороге семилетнюю девочку. Начальник одного из подразделений ОМВД России по Родинскому району, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил ребенка, который вышел на проезжую часть из-за стоящего автобуса.

Девочка с травмами была доставлена в больницу. По данному факту назначена служебная проверка. На месте ДТП работает комиссия в составе представителей Государственного управления МВД России по Алтайскому краю, ГИБДД, инспекции по личному составу краевого управления. В ходе проверки предварительно установлена вина полицейского, а также то, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский, сбивший маленькую девочку, будет уволен из органов внутренних дел. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Руководители сотрудника, совершившего ДТП, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до неполного служебного соответствия.