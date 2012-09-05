Протоиерей во Всеволожске после конфликта на дороге избил двух женщин

Очередное происшествия с участием священнослужителя РПЦ произошло во Всеволожске в Ленинградской области. 34-летний протодиакон Санкт-Петербургской епархии Сергей Фрунза после конфликта на дороге набросился с кулаками на двух пожилых женщин. 60-летняя Алла Павлова была за рулем автомобиля Volvo.

Ее 66-летняя сестра Валентина находилась в салоне. Женщины проезжали мимо церкви. Вдруг с одной обочины на другую прямо перед ними поехал автомобиль Hyundai Getz. Женщине-водителю Volvo пришлось резко затормозить. Машина затормозила буквально в десяти сантиметрах от нарушителя, ишет "Комсомольская правда".

Старшая сестра вышла из машины, подошла к машине, за рулем которой был протоиерей РПЦ. Женщина возмутилась манерой вождения, а в ответ мужчина, как утверждает Алла Павлова, ударил Валентину. Мужчина принялся отбирать у пенсионерки ключи от машины. Но она не отдавала и получила кулаком в переносицу.

В тот же день сыновья женщин пришли к обидчику домой и потребовали извиниться. По их словам сделал он это формально и пострадавшие извинений не приняли. Сам Сергей Фрунза от комментариев отказывается. Сергей Фрунза служит в церкви Святых Апостолов Петра и Павла при Медицинской академии имени Мечникова и больнице Петра Великого, сообщает Фонтанка.ру.

Анонимный источник в Санкт-Петербургской епархии заявил, что если обвинения в адрес протодиакона подтвердятся, ему грозит церковное наказание. Оно означает запрет на служение или ссылку в "тайгу или монастырь".