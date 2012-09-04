МИД РФ: двое россиян пострадали при нападении пиратов на греческий танкер
4 сентября 2012, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
Два российских моряка пострадали во время захвата танкера Energy Centurion, принадлежащий греческой судовладельческой компании и плавающий под флагом о.Мэн (Великобритания), сообщил во вторник МИД РФ.
На четвёртый день после захвата судна пираты покинули его у берегов Нигерии после похищения 3 из 50 тонн нефтепродуктов. В субботу 1 сентября танкер с экипажем прибыл в ганский порт Тема.
"В порту Тема сотрудники Посольства России в Аккре встретились с членами экипажа, среди которых 23 гражданина Российской Федерации, капитан - грек, его помощник - подданный Великобритании", - говорится в сообщении министерства иностранных дел России.
Как выяснилось, во время пиратского нападения пострадали два российских моряка. Один из них получил легкое огнестрельное ранение в ногу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Другой член экипажа был избит бандитами.
"Состояние здоровья обоих пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Остальные члены интернациональной команды судна не пострадали и после проведения следственных действий представителями правоохранительных органов Ганы, Нигерии и Великобритании будут отправлены домой", - утверждает МИД РФ.
МИД России и наши посольства в регионе продолжают внимательно отслеживать ситуацию и готовы оказывать российским морякам всю необходимую помощь.
"АН" писали о захвате греческого танкера с российским экипажем 28 августа в территориальных водах Того.