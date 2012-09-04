В Лондоне обстреляли в автобус с российскими паралимпийцами (ВИДЕО)

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил во вторник журналистам, что в Лондоне автобус с российской сборной паралимпийцев по волейболу сидя был обстрелян неизвестными.

Министр отметил, что об этом инциденте он узнал после разговора с руководителем делегации по подготовке мужской сборной по волейболу сидя Людмилой Семенкиной, которая рассказала ему, что "выстрел был совершен в автобус перед игрой нашей команды с Марокко. В стекле автобуса осталось отверстие как от выстрела из огнестрельного оружия".

По словам министра, в результате инцидента никто не пострадал, команда готовится к очередным играм. А в связи с этим происшествием подано заявление в полицию.

В интернет-СМИ появился рассказ о случившемся старшего тренера сборной Виктора Дьякова. Он рассказал, что "наверное, из пневматики стреляли, пробито стекло, пуля пролетела как раз между мной и переводчиком команды, мы впереди сидели. Видимо, кто-то с моста стрелял. Оставшуюся часть дороги пробитое стекло в автобусе медленно осыпалось на пол и мостовую. Когда приехали к спорткомплексу, где должны были начаться соревнования, водитель вызвал полицию".