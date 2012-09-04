На Раушской набережной в центре Москвы обнаружен снаряд со взрывателем

В Москве на Раушской набережной у дома 20 обнаружен ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. Полиция выставила оцепление на расстоянии 50 метров от опасной находки, которое будет сохраняться до 5 сентября.

120-миллиметровый снаряд снабжен взрывателем, а потому, по мнению саперов, может быть опасен. В среду планируется обезвредить взрыватель снаряда, а затем вывезти боеприпас из города для уничтожения, передали Вести.