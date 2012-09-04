Певца и композитора Юрия Антонова ограбили

Во вторник на территории "Новой Москвы" группа неизвестных ограбила певца и композитора Юрия Антонова. Из салона автомобиля, который стоял рядом с магазином "Метро" на Киевском шоссе, грабители забрали личные вещи артиста.

Юрий Антонов находился около машины, но помешать злоумышленникам не успел. Он рассказал: "Вынули у меня небольшой портфельчик, в котором находились строительные документы. Большой суммы денег там не было", - цитируют Юрия Антонова РИА Новости.