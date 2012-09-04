Школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадали дети

Во вторник пресс-служба ГУМЧС по Ленинградской области сообщает, что в Лужском районе в 14.34 мск на 154-м километре трассы "Луга - Псков" произошло ДТП - школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате столкновения пострадали шестеро детей.

В сообщении регионального ГУМЧС говорится: "В результате столкновения грузового автомобиля и школьного автобуса (в котором находились 20 человек) пострадали шесть детей: четверым оказали помощь на месте, двоих госпитализировали в центральную районную больницу города Луга".

В настоящее время на месте ДТП работают пожарные, выяснются причины произошедшего.