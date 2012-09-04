В столичном метро пьяные хулиганы избили будущих офицеров полиции

В День города в столичном метро на студентов университета МВД напали пьяные хулиганы. По факту избиения будущих офицеров полиции было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

За нападение и нанесение побоев будущим офицерам полиции, которым исполнилось 19 и 20 лет, полиция задержала уроженцев Дагестана, Астраханской области и жителя Подмосковья, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении задержанных в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в правоохранительных органах столицы, по данным начатого расследования, в воскресенье около 19:30 трое злоумышленников напали на двух курсантов четвертого курса Московского университета МВД, охранявших общественный порядок на станции метро "Театральная".

Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что согласно проведенной проверке, "в крови задержанных содержалось более 1,5 промилле алкоголя. Накануне в отношении всех троих было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти".