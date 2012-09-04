Поезд "Сапсан" не мог сбить человека в районе платформы "Планерная" в Москве. По данным пресс-службы РЖД, поезд "Сапсан" проходит в районе платформы "Планерная" в 23.20 мск.

Сегодня утром в СМИ появилась информация, что высокоскоростной поезд "Сапсан" в понедельник, 3 сентября, сбил сотрудника столичной полиции, который преследовал возможного нарушителя. Полицейский скончался в больнице от полученных травм.

По данным железнодорожников, накануне около 22:00 мск машинист проходящего в районе платформы "Планерное" электропоезда сообщил о лежащем на путях человеке в полицейской форме и еще о двух сотрудниках полиции, стоящих рядом с пострадавшим. Дежурный по станции незамедлительно вызвал врачей скорой помощи.