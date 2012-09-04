В Самаре хоккеиста Николая Федяшева убили в ночном клубе

В Самаре в ночном клубе "Метелица-С" убит хоккеист, выступающий ранее за самарский ЦСК ВВС и саратовский "Кристалл", Николай Федяшев. Преступление совершено в ночь на воскресенье. 29-летний Произошла ссора между хоккеистом, который отдыхал в "Метелице" с другом, с незнакомым посетителем клуба.

Злоумышленник выхватил нож и ударил Федяшева по горлу, после чего напал на товарища хоккеиста. Ножевое ранение оказалось для хоккеиста смертельным. Приятель погибшего также был ранен. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Возбуждено дело по статьям «убийство» и «причинение вреда здоровью».

Личность преступника установлена, ведётся его розыск.

Николай Федяшев играл за самарский клуб три сезона, начиная с 2000 года. У него остались жена и двое маленьких детей.