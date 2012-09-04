Сотни авиарейсов задержаны сегодня из-за сбоя системы электронной регистрации

В России сегодня сотни рейсов оказались задержаны из-за сбоя системы электронной регистрации в аэропортах в нескольких городах. К сбою, который произошел в семь утра мск, привели технические неполадки сервера с данными.

В основном, проблемы возникли у пассажиров с электронными билетами компаний "ЮТэйр", "Таймыр", "Армавиа", "Россия", "Ямал", "ВимАвиа".

Руководство аэропортов в Омске, Сочи, Челябинске, Грозном и других городах приняло решение проводить регистрацию вручную. Когда работа устройства будет восстановлена — пока неизвестно, передает Вести.ру.

В аэропорту Сочи из-за сбоя в системе электронной регистрации задержано отправление пяти рейсов. Как сообщили в управляющей южными аэропортами компании "Базэл Аэро", центральный сервер системы "Астра", обеспечивающей отправку с курорта более половины рейсов, находится в Москве, специалисты занимаются устранением проблемы.

В Сочи застряли 300 человек: не смогли вовремя улететь около 200 пассажиров, направлявшихся в Саратов, Омск, Челябинск, Нижневартовск, Москву и 100 человек ожидают вылета в Новый Уренгой.