В Чите 12-летняя школьница была изнасилована и задушена

В Чите проводится расследование убийства 12-летней девочки. По версии следствия, школьница была изнасилована и задушена. Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства Насти Бубуркевич.

В понедельник, 3 сентября, школьница вечером ушла гулять из дома №77 по улице Кирова и не вернулась домой. "АН" сообщали, что девочку нашли мертвой в микрорайоне Сосновый бор. Местные следователи уточнили, что экспертизой выявлены следы изнасилования, после которого девочку задушили.

Следствие ищет свидетелей.