13-летний школьник повесился в Челябинской области

В Челябинской области проводится доследственная проверка по факту суицида 13-летнего школьника, тело ребенка обнаружено 3 сентября в сарае одного из частных домов по улице Лесной села Кулуга-Соловьевка Красноармейского района.

"При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", - говорится в сообщении Следственного Комитета России.

Установлено, что накануне подросток участвовал в праздновании Дня знаний в школе и был в нормальном настроении. Следствием рассматривается версия совершения самоубийства из-за неразделенной любви к девушке в летнем лагере.